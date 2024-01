Ferragni, i food influencer a rischio per la stretta anti-marchette. Chi sono

Food influencer a rischio "effetto Ferragni": da Benedetta Rossi a Carlotta Perego. I volti più amati

“Effetto Ferragni”, di questo si parla. Volente o nolente la regina degli influencer, con il “Pandoro-gate”, ha scatenato una serie di conseguenze che rischiano di colpire i creators del web. Anche nell’ambito food. Una tra tutte? La decisione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire nuove linee guida contro la pubblicità occulta.

L’Agcom ha stabilito che nel caso di video commerciali, la scritta “Pubblicità” dovrà essere scritta in maiuscolo e a caratteri grandi. E non nascosta. Le multe per chi trasgredisce arrivano fino a 258.288 euro, per poi salire ancora a 600 mila nel caso di violazione delle norme sui minori. E questo vale, al momento, per i soggetti che hanno oltre un milione di follower sui vari social e un buon tasso di coinvolgimento dei “seguaci”, ovvero un engagement rate superiore al 2% in almeno una piattaforma. Il documento disposto dall’Agcom prevede l’avvio di un Tavolo tecnico per l’adozione di un codice di condotta che definisca le misure a cui gli influencer si dovranno attenere. Per evitare un altro "Pandoro-Gate", con multe salate annesse.

Ma quali sono i personaggi coinvolti? Gambero Rosso ha tracciato una mappa combinando il numero complessivo dei follower con l’engagement rate, calcolato grazie ai tool disponibili online.

Food influencer a rischio "effetto Ferragni": le regine di Instagram tra hummus e tonno in scatola

Partiamo con la regina indiscussa delle ricette su Instagram: Benedetta Rossi (Fatto in casa da Benedetta), che vanta oltre 4.8 milioni di follower. L’uso di ingredienti semplici da trattare ed economici come il tonno in scatola o i wurstel l’ha portata al successo, attirando le critiche dei “gastrofighetti” e l’interesse delle aziende. E così i contenuti sponsorizzati sono cresciuti sempre di più. Come anche quelli della “Queen” della cucina vegetale, Carlotta Perego (Cucina Botanica): oltre un milione di follower solo su Instagram. Nessun altro food influencer italiano che promuove la dieta vegana ha i suoi numeri. E nessuno, più di lei, dovrà fare attenzione ai contenuti sponsorizzati pubblicati tra le ricette di lasagne veg, hummus e burger plant-based. "Ho salvato la cena a milioni di persone" scrive nella sua bio di Instagram Sonia Peronaci, fondatrice del famosissimo Giallo Zafferano. E i follower l’hanno ricambiata: sommando i seguaci su Instagram, Facebook e TikTok si arriva a un “patrimonio” di oltre 3.6 milioni. Ora anche lei dovrà fare ancora più attenzione a evitare la pubblicità nascosta.

Numeri alti anche per Luisa Orizio (Allacciate il grembiule), che sommando Instagram e TikTok supera un milione di follower.

Food influencer a rischio "effetto Ferragni": le star di TikTok

La cucina è uno dei temi più seguiti nel social che più piace (al momento) ai più giovani. Ed ecco perché TikTok si è rapidamente popolato di account di food influencer, alcuni giovanissimi, con un seguito di milioni di follower. Anche loro sono coinvolti nella stretta dell’Agcom. Da Rafael Nistor, che vanta 8.6 milioni di follower grazie alle sue video ricette facili, veloci e tutte concluse con il commento "ottimo" dopo l’assaggio, a Andriana Kulchytska, content creator di origine ucraina. La "ragazza con l’accento", come lei stessa si definisce, ha spopolato sostituendo le parole che non conosce in italiano con metafore comprensibili a tutti. L’avocado è il "frutto grasso": oggi ha 1.6 milioni di follower su Tik Tok.

Continuiamo poi con Diletta Secco, giovane food creator toscana divenuta celebre per la ricetta della “croccantella”, una focaccia senza lievito velocissima da preparare. Ha 1.4 milioni di follower sul social cinese. La segue a poca distanza Aurora Cavallo (Cooker Girl), che si mostra in video con un look inconfondibile: capelli raccolti, frangia e grembiule rosso. Ha 1.2 milioni di follower su TikTok. Ci sono poi Umberto Gazerro (Chef Nerone) che, mettendo insieme i seguaci di Instagram e TikTok conta oltre un milione di seguaci, e Nicola Jiang, "viaggio per mangiare" è il suo motto. Tra Instagram e TikTok lo seguono oltre 1.1 milioni di utenti.

Food influencer a rischio "effetto Ferragni": le coppie di successo

Tra i profili più seguiti (e coinvolti nella stretta) c’è anche la coppia formata da Francesca Giovinazzo e Tommaso Fogliata (Take my heart everywhere), che su Instagram hanno 1.1 milioni di seguaci a cui mostrano foto e video dei loro viaggi da sogno tra hotel, ristoranti e monumenti. C’è poi il duo Raffaele e Caterina, che insieme sono i “2 food fit lovers” (oltre 1.6 milioni di follower tra Instagram e TikTok). Tra i fit and food influencer, poi, supera il milione di seguaci sulle varie piattaforme anche Davide Campagna (Cotto al dente).

Food influencer a rischio "effetto Ferragni": i più amati su Facebook

Tra i grandi food influencer amati su Facebook, e quindi con più follower, troviamo: Carlo Gaiano (un milione), Casa Pappagallo (1.9 milioni di follower, il volto è quello di Luca Pappagallo) e Natalia Cattelani (616.072 follower, che sommati a quelli di Instagram e TikTok superano il milione).