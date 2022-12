Ferrara, l'auto era diventata casa loro. La coppia di anziani e il lieto fine

Ferrara, la coppia di anziani salvata da un Natale al gelo in auto

Una storia drammatica ma con un bel finale arriva da Ferrara e riguarda una coppia di anziani di 70 anni lui e 65 lei, da due mesi vivevano dentro la loro auto, in seguito allo sfratto dall'appartamento in cui abitavano. Erano soli, al freddo e pure senza cibo. Non credevano ai loro occhi i carabinieri di Copparo, in provincia di Ferrara, - si legge su Repubblica - quando verso le 22.30 della vigilia di Natale, dopo aver ricevuto una segnalazione hanno trovato una coppia di anziani a bordo di un’auto parcheggiata in via Primicello. "Stiamo bene, non ci serve un medico, ma abbiamo freddo e ci piacerebbe dopo tanto tempo mangiare qualcosa di caldo", ha detto la coppia ai carabinieri.

I due militari hanno deciso a quel punto di soccorrere gli anziani, accompagnandoli presso il ristorante per offrire loro un pasto e un letto al caldo per la notte, in attesa di attivare i servizi sociali del Comune. I due Carabinieri che avevano deciso di farsi carico delle spese, al momento di corrispondere il dovuto, hanno incontrato la disponibilità dell'albergatore che, appresa la situazione e le buone intenzioni dei militari, si è offerto di fornire personalmente vitto e alloggio a titolo gratuito ai due anziani. Ora la coppia è stata affidata ai servizi sociali.