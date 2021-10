Ferrara, muore 68enne No Vax: indagato il medico che lo curava al telefono

È giallo nel Reggiano. La procura di Ferrara ha iscritto nel registro degli indagati Alberto Dallari, medico di Reggio Emilia, che aveva preso in carico un paziente 68enne, non vaccinato, ammalatosi di Covid-19 e successivamente morto.

L'uomo era stato curato via telefono e via mail, prima di essere infine ricoverato in ospedale. Le ipotesi accusatorie sono colpa medica e omissione di soccorso. Il medico, in pensione, ha lavorato come volontario durante la fase acuta della pandemia.