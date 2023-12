Preso il Lupin (80enne) delle bici, ben 56 le teneva in casa: tutte rubate

Ferrara, arrestato il ladro seriale di bici: un insospettabile 80enne

Gli abitanti di Ferrara possono tirare un sospiro di sollievo, in manette il ladro delle bici. Era un insospettabile, un uomo ultraottantenne. Rubava un mezzo dietro l'altro con un metodo tutto suo e in casa - riporta Ferrara today - gli agenti hanno trovato ben 56 bici sottratte a diverse persone nel corso dei mesi precedenti. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di furti di biciclette da parte di residenti del centro storico, il comando della polizia locale ha voluto vederci chiaro. Così è iniziata un'intensa attività di indagine, fatta di appostamenti e pedinamenti, fino a quando non è stato individuato un possibile sospetto. Il soggetto in questione, infatti, era visto spesso transitare per le vie della città sempre a bordo di mezzi differenti.

Il 15 novembre, - prosegue Ferrara today - gli agenti hanno seguito l’anziano per diversi minuti fino a quando l’hanno perso di vista. Così gli uomini della polizia locale si sono recati direttamente a casa sua e qui l'hanno notato arrivare ancora a bordo della mountain bike che aveva appena rubato. Quindi, lui stesso si è diretto verso la fermata dell’autobus (con gli agenti in borghese sempre alle calcagna) per poi scendere e risalire sulla propria bicicletta. L'ultimo mezzo sottratto apparteneva ad uno studente, immediata è scattata la denuncia dei genitori e la perquisizione. L'80enne è stato colto sul fatto, la bici sparita era proprio a casa sua.