Ferrero-salmonella, l'accusa di Foodwatch: "Troppo lenti a reagire"

Ferrero sotto accusa della ong Foodwatch per i casi di salmonellosi nel cioccolato kinder

Allertata a meta' dicembre della presenza di salmonella nel suo stabilimento Kinder in Belgio, Ferrero nega di essere stata lenta a reagire, come accusato dalla ong Foodwatch, mentre in Europa sono stati dichiarati 150 casi di contaminazione.

Da fine marzo, il numero di pazienti affetti da salmonellosi, i cui sintomi ricordano quelli della gastroenterite, ha continuato a crescere con casi rilevati in nove paesi europei. La prima allerta risale al 23 marzo, quando le autorita' britanniche hanno informato il gruppo italiano che i suoi prodotti potevano essere fonte di contaminazione da salmonella.

Ma secondo le agenzie di sorveglianza sanitaria europee, il primo caso rilevato in Inghilterra risale al 21 dicembre, senza che sia stato stabilito il legame con i cioccolatini Kinder. "Cosa ha fatto Ferrero tra dicembre e marzo?" chiede Camille Dorioz, responsabile della campagna di Foodwatch, che e' anche sorpresa che il ritiro dei prodotti in Francia sia stato ordinato solo il 4 aprile. La filiale francese "e' stata allertata solo il 30 marzo dalla direzione dipartimentale per la protezione delle popolazioni (DDPP)", ribatte la direzione. Ferrero indica di aver individuato e bloccato il 15 dicembre, nei suoi stabilimenti belgi, lotti contaminati da salmonella e ha affermato di aver adottato misure igieniche per eliminare la presenza del batterio.

"L'inchiesta e' in corso e mira a capire perche' le persone si siano ammalate quando i prodotti erano gia' stati bloccati", spiegano da Ferrero France, a proposito delle indagini svolte dalla giustizia belga. Tutti i cioccolatini prodotti nello stabilimento di Arlon - principalmente Kinder Surprise e Schoko-Bons - sono stati ritirati l'8 aprile. Per mancanza di garanzie, l'azienda sanitaria belga ha disposto la chiusura della fabbrica, pochi giorni prima di Pasqua, periodo di punta per le vendite di cioccolato.

"Ferrero da' l'impressione di voler sottrarsi alle proprie responsabilita'", ritiene Foodwatch. La ong critica innanzitutto che i primi richiami di prodotti in Francia abbiano riguardato solo alcuni lotti. "Non sono prodotti a rischio", si oppone l'azienda. "Se oggi sono oggetto di richiamo e' per motivi di standardizzazione. Sono state rafforzate tutte le procedure", assicura la filiale francese dell'azienda, che difende l'efficacia dei controlli e rivendica che "questo e' il primo richiamo operato in 70 anni".