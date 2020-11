Cigarini presenta il Fico Eataly World. Farinetti rilancia dopo il flop

Fico Eataly World diventa un parco a tema, diviso in sette aree: salumi, pasta, museo della gastronomia, vino e tartufi, olio, dolci e Luna Farm. Questo quanto riferisce Stefano Cigarini, chiamato da Coop Alleanza e Eataly per dare nuova luce alla struttura, ai sindacati. Come riporta Pambianco, Cingarini è stato chiamato da Coop Alleanza e Eataly per cercare di dare nuova vita alla struttura che dovrà riaprire ad aprile. All’interno del Fico Eataly rimarranno sia gli spazi dedicati alla ristorazione che le fabbriche del cibo, come quella di Parmigiano Reggiano. Nel nuovo scenario si potrebbe anche pagare l’ingresso.

L’obiettivo è coinvolgere il più persone possibili grazie a questa nuova veste della struttura, cercando di farle rimanere almeno il doppio del tempo abituale (circa due ore). Il parco chiuse nel 2019 con una perdita di oltre 3,1 milioni di euro e un calo del 13% del fatturato, sceso da 38 a 33 milioni di euro.