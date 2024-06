Firenze, donna trovata morta in casa. Il nipote lancia l'allarme, ricoverato

Firenze, una donna di 65 anni è stata trovata morta nel suo appartamento dal nipote diciassettenne

A Firenze una donna di 65 anni di origine peruviana è stata trovata morta nel suo appartamento al primo piano di un palazzo in via Tolentino dove viveva insieme al nipote di 17 anni. E' stato proprio il giovane ha dare l'allarme dopo aver scoperto il cadavere in camera da letto nelle prime ore del giorno. Lo stesso sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso dalle forze dell'ordine sopraggiunte sul luogo per accertare la sua versione.

Alcuni vicini affermano di non aver sentito particolari rumori provenire dall'abitazione. Solo uno avrebbe riferito a conoscenti di aver avvertito dei movimenti intorno alle due di notte. La polizia scientifica sta effettuando in queste ore le opportune analisi.