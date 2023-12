Firenze, "il cane si tiene legato". Un 70enne massacrato di botte. Video

Firenze, calci e pugni ad un anziano perchè il cane non era al guinzaglio. Il video

Un 70enne è stato picchiato a sangue da un passante in centro a Firenze. L'aggressione sarebbe avvenuta a causa di un rimprovero per il cane: "Si tiene al guinzaglio", da lì poi l'inaudita violenza: calci e pugni all'anziano. Il tutto è successo a due passi da Santa Croce poco dopo l'ora di pranzo. L’orrore è stato immortalato in un video. Sono le 13.40 del 27 dicembre quando - riporta La Nazione - il 70enne attraversa via de’ Bentaccordi in direzione Santa Croce, affollatissima di visitatori.

Dopo soli pochi passi ad attenderlo un uomo che si scaglia contro di lui, lo insegue e lo scaraventa contro il muro. Il 70enne non regge l’urto e finisce a terra. L’aggressore allora inizia a riempirlo di calci sullo stomaco, lungo la schiena, poi in testa. Le urla molto probabilmente richiamano l’attenzione di alcuni passanti che si avvicinano. L’uomo scappa mentre la vittima resta stesa a terra. Sul posto, sono intervenuti le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 70enne in ospedale.