Governo, ok Cdm a decreto Milleproroghe. Via libera a nuova Irpef

Governo: ok Cdm a decreto milleproroghe

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 'Disposizioni urgenti in materia di termini normativi', cosiddetto Milleproroghe.

Governo: ok Cdm a 4 decreti attuativi delega fiscale

Il Consiglio dei ministri, l'ultimo dell'anno, ha approvato definitivamente anche altri quattro decreti legislativi attuativi della Delega fiscale, "provvedimenti che vanno nella direzione di migliorare e semplificare il sistema fiscale italiano". Cosi' fonti di Palazzo Chigi, che precisando che si tratta di quattro decreti legislativi su: adempimento collaborativo, contenzioso tributario, statuto del contribuente e il primo modulo della riforma Irpef che riduce gli scaglioni da 4 a 3. "Il governo - osservano le stesse fonti - procede speditamente sull'attuazione della Delega e chiude il 2023 rispettando tutti gli obiettivi che si era prefissato. Nel 2024 verra', quindi, definitivamente completata la rivoluzione fiscale che l'Italia aspetta da piu' di 50 anni con importanti novita' a favore di cittadini, famiglie e imprese".

Leo, con nuova Irpef più risparmi per redditi medio-bassi

"Il 2023 si chiude con un bilancio più che positivo per quel che riguarda il processo di attuazione della riforma fiscale". È quanto dichiara il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo, in una nota. "Il Cdm ha approvato, oltre i due della scorsa settimana, altri quattro decreti legislativi. Provvedimenti molto importanti, che contribuiranno a semplificare il sistema fiscale, rendendolo più equo e dinamico". Spiega Leo, "viene semplificato il quadro relativo alle aliquote Irpef, con un maggiore risparmio fiscale per le fasce di reddito medio-basse, più esposte ai continui mutamenti del quadro economico-finanziario internazionale".

Fonti, salta la proroga alle agevolazioni per i calciatori

Salta, secondo quanto si apprende da fonti di governo, la misura contenuta nelle prime bozze del decreto Milleproroghe che prorogava gli sconti fiscali per gli sportivi, a partire dai calciatori, in arrivo dall'estero, contenuta inizialmente nel decreto crescita. A quanto spiegano le stesse fonti, dopo una "accesa discussione" in Cdm è saltata la proroga, quindi resterà la stretta che scatterà da gennaio, introdotta con uno dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale.