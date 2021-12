Firenze, spruzzano spray al peperoncino in discoteca: malori e 700 evacuati. Si sospetta che il gesto servisse a destare confusione per derubare gli astanti

Sono in corso a Firenze le indagini dei carabinieri a Firenze per risalire a chi, la notte scorsa, ha spruzzato dello spray al peperoncino in una discoteca, la Otel. Il locale è stato immediatamente evacuato mentre all’interno c’erano circa 600-700 persone. Lo spray ha causato disturbi ed irritazioni a diverse persone. Una decina le persone medicate da personale del 118 con una soluzione idrica per curare il bruciore agli occhi. Lo spray ha provocato lacrimazioni e colpi di tosse. Ignote le cause alla base del gesto anche se non è escluso che la confusione sia stata provocata per compiere furti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.