Formigoni chiede l'affidamento ai servizi. Vuole insegnare italiano alle suore

Roberto Formigoni torna a far parlare di sè. L'ex presidente della Lombardia, agli arresti domiciliari, in seguito alla condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione, prova a distrarsi. Chiesto ufficialmente - si legge sul Giornale - l'affidamento ai servizi sociali. L'obiettivo è quello di poter insegnare italiano alle suore straniere presso il Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano. Sarebbe la seconda «sessione» al Piccolo Cottolengo: l’ex presidente della Regione Lombardia aveva già proposto la nostra lingua alle religiose del Madagascar un paio d’anni fa, prima di finire in cella a Bollate.

"Sono ristretto in casa - spiega al Giornale - e passo il tempo a leggere e studiare. Avevo chiesto di partecipare su invito degli organizzatori ad una manifestazione del fronte del no in vista del referendum sul taglio dei parlamentari, ma i giudici hanno ritenuto di non concedermi il permesso ed io ovviamente ho ubbidito. A Natale avevo domandato l’ok per trascorrere la giornata di festa con i miei fratelli e il permesso era arrivato. Questa volta no. Va bene così. Posso uscire due ore al giorno e io cerco di impiegare al meglio quel tempo prezioso: cammino molto e incontro qualche amico». Ma c’è di più: «Sto scrivendo anche un libro di cui però al momento non voglio parlare. Quando sarà pronto troverò il modo di presentarlo».