Forte dei Marmi, "mendicanti disturbano i fedeli". Il parroco chiude la chiesa

Forte dei Marmi, bufera su un parroco che ha messo alla porta i mendicanti

Clamoroso a Forte dei Marmi, un parroco chiude la chiesa con questa motivazione: "Troppi mendicanti al mercoledì quando c'è il mercato, disturbano i fedeli". La decisione di don Piero Malvaldi naturalmente provoca un vespaio e c'è chi lo accusa apertamente per questa scelta piuttosto inusuale per una comunità che dovrebbe proprio aiutare i più bisognosi. Il messaggio che ha appeso sul portone della chiesa - si legge su Il Corriere della Sera - lascia però poco spazio alle interpretazioni. "La presenza di tanti questuanti che entrano in chiesa e disturbano i fedeli rende impossibile tenere l’adorazione eucaristica nel giorno del mercato. Quindi ogni mercoledì, con mio grande dispiacere, la chiesa resterà chiusa. L’adorazione settimanale si terrà in un altro giorno e con un altro orario".

Don Piero, nonostante la pioggia di critiche che gli sono piovute addosso proprio da molti fedeli, tira dritto e difende il suo operato. "La presenza dei mendicanti è costante soprattutto il mercoledì" e lui non può "essere sempre dentro la chiesa per gestire la situazione". Da qui una scelta per "tutelare i fedeli che abbiano necessità di avere un momento di raccoglimento e garantire comunque aiuto a queste persone che possono in ogni caso suonare in canonica per ogni necessità".