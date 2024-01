Francia, auto si schianta contro il blocco degli agricoltori: morta una donna

Morta una donna in Francia durante il blocco degli agricoltori

Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto che si è schiantata contro un blocco stradale degli agricoltori nella regione di Ariège, nel sud della Francia. Stava manifestando con il marito e la figlia, rimasti gravemente feriti, secondo quanto ha riportato un portavoce della polizia. Come scrive Rai News, le persone a bordo dell'auto sono state sottoposte a fermo. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 5:45 a Pamiers.

"Visto il momento complicato che sta vivendo l'agricoltura, tragedie di questo tipo sono difficili da sopportare", ha commentato il presidente del sindacato agricoltori, Arnaud Rousseau, annunciando la fine del posto di blocco sulla nazionale 20 dove è avvenuto il fatto.

Gli agricoltori francesi manifestano in tutto il Paese da alcuni giorni bloccando le strade per chiedere semplificazioni amministrative e indennizzi più veloci in caso di calamità naturali. Fra le loro rivendicazioni principali, anche lo stop agli aumenti del prezzo del gasolio per i trattori e i veicoli agricoli e la piena applicazione della legge per una migliore retribuzione dei lavoratori agricoli da parte di industriali e grandi distributori.

Il premier Attal, riporta Rai News, ha promesso di "facilitare la vita" dei lavoratori del settore ma il governo teme una escalation della protesta viste anche le iniziative analoghe a quelle francesi che si registrano in Olanda, in Romania, in Germania o in Polonia, spesso dirette contro l'aumento delle tasse e il "Patto verde" europeo.