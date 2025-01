Francia, presa di ostaggi nel carcere di Arles: il detenuto si è arreso

Francia: si arrende il detenuto che aveva preso ostaggi in carcere Arles

Si è arreso il detenuto che questa mattina, attorno alle 11, aveva preso in ostaggio cinque persone nel carcere di Arles, nel sud della Francia, minacciandoli con un'arma bianca. Lo ha reso noto la prefettura di Bouches-du-Rhône spiegando che ''il sequestro di ostaggi è finito. Non ci sono feriti''. Il ministro della Giustizia Gerald Darmanin ha scritto su 'X' che il sequestratore ''è stato arrestato all'istante''. Il sequestro era avvenuto nel reparto medico del penitenziario. Il detenuto, che ha problemi psichici, ha 37 anni ed è originario della Guyana francese. E' in carcere dal 2015 con l'accusa di stupro e sarebbe stato rilasciato nel 2031.

Francia: cinque agenti presi in ostaggio da detenuto in carcere Arles

Cinque agenti, tra cui tre membri dello staff medico e un ufficiale carcerario, sono stati presi in ostaggio da un detenuto nel carcere di Arles, in Provenza nel sud della Francia. Lo rende noto Le Figaro citando fonti della polizia penitenziaria. L'uomo, che ha problemi psichici, è in possesso di un'arma da taglio, hanno spiegato le fonti.