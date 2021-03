"Frustata 100 volte". 8 ufficiali aeronautica alla sbarra. Cristoforetti teste

Otto sergenti dell'Aeronautica sono a processo, con la grave accusa di lesioni personali aggravate. Si è svolta ieri la prima udienza ai danni degli ufficiali piloti di complemento. Il giudice dovrà stabilire se si sia trattato o meno di atti di nonnismo. A denunciarli è stata la 22enne veneziana Giulia Schiff, che nel 2018 segnalò in Procura i suoi colleghi per i presunti atti di violenza subiti al suo «battesimo del volo», il rito di iniziazione dopo il quale viene consegnata l’ambita spilla con le alette. Per Giulia, - si legge sul Corriere della Sera - frustata un centinaio di volte in modo piuttosto brutale con un fustello in legno (c’è anche un video che riprende la scena), fu un atto «maschilista e violento » che troncò, in sostanza, il suo sogno di diventare pilota. Dopo aver denunciato le violenze, l’allieva ufficiale fu punita, ricevette tre lettere di biasimo, un rimprovero e sessanta turni di consegna. Fino all’espulsione dal corso in Accademia — in sintesi: «Non idonea» — contro il quale pende un ricorso al Consiglio di Stato dopo che quello al Tar l’ha vista soccombente.

Ieri - prosegue il Corriere - si è svolta la prima udienza a Roma del processo militare ha riservato diverse sorprese. Per sostenere che quel battesimo fosse all’insegna della tradizione e non del nonnismo, Michela Scafetta, legale di cinque degli otto imputati, ha chiamato come testimoni tre celeberrimi astronauti, Samantha Cristoforetti, il colonnello Luca Parmitano e Maurizio Cheli, oggi a riposo. Cosa diranno i tre testi lo si saprà solo alla prossima udienza, fissata il 7 maggio. Il tribunale ha inoltre citato, su richiesta di parte civile, il ministero della Difesa come responsabile civile per omessa vigilanza.