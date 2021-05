Funivia precipitata, lo spettro del Morandi: ultima revisione nel 2016. VIDEO

È stata la rottura di uno dei cavi portanti della funivia la causa della tragedia verificatasi sulle pendici del monte Mottarone. Il cavo si sarebbe spezzato di netto a circa 100 metri dalla vetta. Il bilancio delle vittime è salito a quota 13 più i due bambini che sono rimasti feriti gravemente. Ora si trovano ricoverati a Torino dove sono stati trasportati in elisoccorso. La funivia aveva riaperto al pubblico solo ieri, come gli altri impianti in Italia, dopo oltre un anno di chiusura dovuto all'emergenza Covid. La cabina sarebbe crollata da un'altezza di circa 80 metri. La tragedia porta subito la memoria a un altro disastro italiano. Quello del 14 agosto del 2018 quando crollò il Ponte Morandi di Genova causando 43 vittime. Nel 2014 la funivia del Mottarone era stata chiusa per garantirne una revisione generale, il 13 agosto 2016 fu riaperta. La manutenzione straordinaria ha previsto una serie di interventi tra cui la sostituzione dei motori, dei quadri elettrici, dell'apparato elettronico, dei trasformatori.

Fu stata eseguita anche una magnetoscopia sulle funi, una sorta di esame ai raggi x per verificarne la tenuta. Le cabine sono state smontate, ricondizionate e rimontate con impianto acustico e videocamera di sorveglianza a bordo. I lavori di revisione tecnica dell'impianto sono costati 4 milioni e 400 mila euro, finanziati dalla Regione Piemonte, dal Comune di Stresa, e dalla società di gestione. Inaugurata nel 1970, dopo una progettazione durata quasi un decennio: l'impianto fu pensato per sostituire la vecchia ferrovia a cremagliera che, realizzata nel 1911, da Stresa saliva sulla vetta. La funivia dal Piazzale Lido, dalla frazione Carciano di Stresa, in riva al lago di fronte all'Isola Bella, la funivia con un tragitto della durata di 20 minuti, raggiunge quota 1491 metri.

"L'impianto era assolutamente sicuro, era stata fatta la revisione generale, quindi un ciclo di manutenzione completo ma effettivamente qualcosa e' accaduto. Ora bisognerà capire cosa realmente e' successo, fare ipotesi oggi non va bene per il rispetto alle vittime a alle persone eventuali responsabili". Così Valeria Ghezzi, presidente di Anef, l'Associazione Nazionale Esercenti Impianti a Fune in merito alla tragedia sul Mottarone (Verbania) dove si e' staccata una cabina della funivia causando il decesso di 9 persone e 3 codici rossi. "Il ministero aprirà immediatamente una commissione per capire cosa è accaduto e per fare verifiche sui controlli svolti nel passato sull'impianto. La sicurezza degli utenti deve essere la priorità numero uno per chi gestisce le strutture. Il Governo investirà in questo campi più di quanto fatto in passato”, è quanto ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in collegamento con Rai1 a proposito della tragedia della Funivia di Stresa.