Fuoco killer: famiglia intossicata a Udine, una donna morta a Latina

Due incidenti nello stesso giorno in cui il fuoco e i suoi fumi diventano killer: una famiglia è stata intossicata a Udine, una donna è morta a Latina.

Una famiglia composta da madre, padre e da quattro bambini è rimasta intossicata questa mattina dal monossido di carbonio per probabile malfunzionamento di una caldaia. L’allarme è scattato poco prima delle 9 in una villetta di Pradamano (Udine) dove è intervenuto il personale sanitario della centrale Sores di Palmanova. La donna è stata trasportata all’ospedale di Trieste per il trattamento in camera iperbarica, mentre padre e figli sono stati accolti nell'ospedale di Udine. Sul posto i vigili del fuoco di Cividale, i carabinieri di Pavia di Udine e la polizia locale.

E una donna di 62 anni è morta stamattina in un incendio sviluppatosi nella sua casa di Borgo Grappa, frazione di Latina. Allertati dal fumo che usciva dalla sua abitazione, i carabinieri del luogo hanno sollecitato l'intervento dei vigili del fuoco, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla donna: domato il rogo, la 62enne è stata trovata senza vita nella camera da letto. Soccorso dai medici del 118 anche un vicino, che è rimasto intossicato dai fumi. Ancora ignote le cause del rogo.