Fuorisalone 2021, “Made in Portugal naturally” presto alla Tortona Design Week

“MADE IN PORTUGAL naturally” è lo slogan alla base dell’esposizione portoghese che si svolgerà durante l'edizione 2021 del Fuorisalone milanese. L’evento rientra tra le proposte ospitate, in particolare, dalla prestigiosa e suggestiva Tortona Design Week, dal 5 al 9 settembre.

Promossa da APIMA e AICEP, con il supporto di COMPETE 2020, questa rassegna mira a promuovere la tradizione, il savoir-faire, la qualità e il design unico dei prodotti portoghesi appartenenti a varie aziende del settore “home”, come: mobili, light design, ceramiche, posateria e tessuti per la casa.

In uno spazio espositivo di 70 mq, saranno presenti oltre 20 aziende di Fileira Casa Portuguesa- un gruppo di industrie che fornisce soluzioni funzionali, dal design accattivante, per la casa e l'ospitalità e che si sono affermate, negli ultimi anni, come uno dei rami d’esportazione più dinamici dell'economia portoghese.

"Fileira Casa Portuguesa ha ottenuto il riconoscimento globale nell'ultimo decennio come un cluster vivace, in grado di fornire soluzioni su misura per ogni progetto. Attualmente composta da più di 7.500 aziende, rappresenta più di 61.000 posti di lavoro diretti in Portogallo, con un fatturato di 3.341 milioni di euro.” Dichiara Joaquim Carneiro, Presidente di APIMA. Queste industrie sono fortemente radicate in un nucleo di attività e di settori tipicamente tradizionali e rappresentano il 4,3% delle esportazioni globali dell'economia portoghese. Le aziende che esporranno durante la Tortona Design Week porteranno più di cento prodotti appartenenti a diversi settori, riconosciuti per la loro enorme qualità, versatilità e dal design senza tempo.

Ad oltre un anno e mezzo dall'ultima partecipazione ad una fiera, il Fuorisalone 2021 è di grande importanza per queste industrie e per tutto il Portogallo. Tale rilevanza giustifica la visita istituzionale, prevista per il 6 settembre, di esponenti del governo portoghese, quali: il Segretario di Stato per l'Internazionalizzazione, Eurico Brilhante Diase il Segretario all'Economia, João Correia Neves. Alla visita saranno presenti anche il presidente di AICEP Portugal, Luís Castro Henriques, e il presidente di Compete 2020, Nuno Mangas, che intende evidenziare il contributo di questo cluster al riconoscimento del design e dell'industria portoghesi a livello internazionale.

Situata in Via Tortona 12, aperta tutti i giorni, dalle 8:00 alle 20:00,“MADE IN PORTUGAL naturally” mira ad attirare potenziali acquirenti e partner, interessati alla personalizzazione e all'unicità offerte dai marchi portoghesi.

A questa edizione della Tortona Design Week, le aziende portoghesi presenteranno alcune proposte davvero innovative, tutte accomunate dalla forte attenzione verso l'artigianato e la sostenibilità.

Informazioni su APIMA:

APIMA (Associazione portoghese dei mobili e delle industrie correlate) è un'associazione commerciale senza scopo di lucro, creata nel 1984, di diritto privato e nazionale, con sede a Porto. Scopo dell'Associazione è rappresentare le imprese del settore e favorire lo sviluppo di condizioni che ne accrescano la competitività nazionale ed internazionale.