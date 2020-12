Furto in casa di Paolo Rossi durante i funerali. Moglie: "Gesto che stordisce"

Furto in casa di Paolo Rossi durante i funerali

12 dicembre 2020 tutta l'Italia si ferma per commemorare il calciatore campione, colui che ha commosso intere generazioni di bambini e adulti. I suoi ex compagni di squadra in azzurro, presenti al funerale tenutosi nel Duomo di Vicenza, portano la bara sulle loro spalle, compiendo un gesto di grande impatto. Tra loro anche Alessandro Altobelli, che ricorda Paolo così: "Del gruppo del 1982 era il simbolo in campo e fuori dal campo. Io ero attaccante come lui e cercavo di imitarlo ma lui era molto più forte di me, le sue erano doti naturali e fare le cose che faceva lui era impossibile".

Poche ore dopo, al rientro nella casa toscana di Paolo Rossi, nella tenuta di Buccine in provincia di Arezzo, la moglie Federica trova una sorpresa: la casa sottosopra. Nel giorno in cui tutta l’Italia piange il marito campione, qualcuno pensa di causa altro dolore. Dalle prime ricostruzioni pare che i ladri abbiano forzato una finestra, in assenza del costude, riuscendo a portare via diversi contanti e un prezioso rolex.

Furto in casa di Paolo Rossi, la moglie Federica: "Non bastava il dolore”

Interpellata dal QN, quotidiano nazionale, Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha confermato quanto accaduto nella giornata di ieri con il furto in casa nel giorno dei funerali di Pablito: "Sì, è tutto vero – ha raccontato Federica – Non bastava la morte di Paolo e lo stress di queste giornate massacranti, non bastava il dolore di tutti noi". Un gesto che lascia basiti e che è di una bassezza inaudita: "Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia piangeva – ha ribadito la moglie di Paolo Rossi – Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce". Stando a quanto evidenziato dal Quotidiano Nazionale, i banditi sarebbero entrati da una finestra della villa per poi sfasciare tutto alla ricerca di oggetti da rubare. Ma le indagini vanno avanti per risalire quanto prima ai colpevoli del furto.