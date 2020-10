DeepNude, aperta una istruttoria su Telegram

Il garante della privacy ha aperto una istruttoria sul social network russo Telegram. Il motivo è che diversi utenti del social utilizzano un App con la quale vengono manipolate foto di ignare donne creando, a loro insaputa, delle immagini di nudo. Si tratta di un particolare tipo di 'deepfake', cioè della possibilità attraverso un software - chiamato "DeepNude" - di manipolare foto, video e audio creando una falsa realtà. Il software, disponibile sul canale social, impiega l’intelligenza artificiale per ricostruire l’aspetto che il corpo di una donna avrebbe sotto gli indumenti.

"​Preoccupato per gli effetti prodotti dal software e dalla sua diffusione tra gli utenti del social, il Garante per la protezione dei dati personali - si legge in una nota stampa.

"Le gravi lesioni alla dignità e alla privacy a cui l’uso di un software simile espone le persone, soprattutto se minori - sottolinea il Garante - sono evidenti, considerati anche il rischio che tali immagini vengano usate a fini estorsivi o di revenge porn e tenuto conto dei danni irreparabili a cui potrebbe portare una incontrollata circolazione delle immagini, fino a forme di vera e propria viralizzazione. La facilità d’uso di questo programma rende, peraltro, potenzialmente vittime di deep fake chiunque abbia una foto sul web". Il Garante chiederà a Telegram di "fornire informazioni, al fine di verificare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati nella messa a disposizione agli utenti del programma informatico nonché di accertare l’eventuale conservazione delle immagini manipolate e le finalità di una tale conservazione". Oltre all’avvio dell’istruttoria, il Garante sta valutando" ulteriori iniziative per contrastare gli usi illeciti di questo tipo di software e contenere gli effetti distorsivi del più ampio fenomeno del deep fake".