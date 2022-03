Gatto ucciso a calci a Lecce, video delle violenze. È caccia al responsabile

Gatto ucciso a calci a Lecce, "il suo nome era Pierlugi, non dava fastidio a nessuno ma è stato ammazzato con brutalità"

Un gattino viene ammazzato a calci con inaudita crudelta' in una via del centro storico di Lecce e il video che immortala la sequenza ha fatto il giro del web generando indignazione e rabbia. Nei fotogrammi, al vaglio della polizia locale di Lecce, compare un giovane con una bottiglia di birra in mano, abiti casual, che all'improvviso prende con violenza a calci Pierluigi, questo il nome del gattino di quartiere adottato dagli abitanti della zona. Sono stati proprio loro a denunciare l'accaduto sui social chiedendo l'intervento delle autorita'.

"Pierluigi non dava fastidio a nessuno era il classico Gatto di quartiere che si faceva volere bene da chiunque. Chi lo ha ammazzato e' stato ripreso dalle telecamere vicine come da quelle del centro e sara' punito", scrivono gli abitanti del centro storico.

Le immagini crude ritraggono la bestiola in difficolta', colpita anche con un pallone finche' non e' deceduta. Condanna anche da parte del sindaco di Lecce Carlo Salvemini: "Atti cosi' brutali non appartengono alla comunita' leccese, rispettosa degli animali e dell'ambiente. La polizia locale incaricata delle indagini potra' presto identificare l'autore di questo inqualificabile atto e fare in modo che possa essere chiamato alle sue responsabilita'".