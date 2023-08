"Gay, non siete normali": il libro del generale Vannacci imbarazza l'esercito

Libro generale Roberto Vannacci, è bufera: l'esercito prende le distanze

Pioggia di polemiche e di critiche per le parole del generale Roberto Vannacci, che in un libro intitolato "Il mondo al contrario", uscito il 10 agosto 2023 su Amazon, esprime considerazioni a titolo personale su una serie di temi d'attualità molto delicati: dagli omosessuali ai migranti, dall'ambientalismo alle femministe, dalla società multietnica alla difesa. E l'esercito ne prende le distanze.

Sugli omosessuali Vannacci scrive: “Normali non lo siete, fatevene una ragione”. Sulla convivenza civile: “Le discutibili regole di inclusione e tolleranza imposte dalle minoranze”. Sui disoccupati: ”I dibattiti non parlano che di diritti, soprattutto delle minoranze: di chi asserisce di non trovare lavoro, e deve essere mantenuto dalla moltitudine che il lavoro si è data da fare per trovarlo”. Vengono perfino fatti dei nomi, come la pallavolista azzurra Paola Egonu, campionessa in Europa e nel mondo: “Italiana di cittadinanza, ma è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità”.

E’ questa la sequela delle discutibili opinioni del generale di divisione Vannacci, che quasi nessuno – a parte qualche addetto ai lavori – conosceva fino a oggi. Originario di La Spezia, 55 anni, ex comandante della Task Force 45 durante la guerra in Afghanistan, ex comandante del Col Moschin, ex comandante della Folgore, ex comandante del contingente italiano in Iraq e tre lauree nel cassetto. Da ultimo è arrivato alla guida dell’Istituto geografico militare, l'ente cartografico di Firenze che affonda le radici nella storia d’Italia. Eppure, evidentemente non soddisfatto della sua brillante carriera, Vannacci ha deciso di autoprodursi un libro – dal titolo "Il mondo al contrario" – che è salito nelle vendite su Amazon.