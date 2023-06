Gay Pride a Milano, presente Schlein: "Pericolo regressione su diritti Lgbtq+"

Pride Milano: Schlein, "E' pericolo regressione diritti Lgbt"

L'affollatissimo Pride di Milano risveglia "ancora piu' orgoglio nel continuare a lottare per il pieno riconoscimento dei diritti delle persone Lgbtq+. Siamo in pericolo di regressione sui diritti, non solo in Italia con questo governo, ma anche in Europa". E' l'allarme lanciato dalla segretaria del Pd Elly Schlein, oggi a Milano per partecipare al Pride. "Vedere piazze cosi' partecipate dell'onda Pride e' un motivo di speranza, di orgoglio, di continuare ad andare avanti" ha aggiunto. Poi "continueremo a batterci per il matrimonio egualitario, per il pieno riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali anche alla luce di queste decisioni che piovono come massi su queste famiglie, sul loro legami, soprattutto su questi bambini ". "Continueremo a batterci per le adozioni. - conclude - . E' ancora piu' forte la partecipazione, ci saremo con i nostri corpi per affiancare portare avanti questa battaglia".

Pride Milano: Arcigay, siamo in emergenza per nostri diritti

Quello di oggi a Milano e in altre città italiane è il primo Pride da quanto si e' insediato il governo guidato da Giorgia Meloni. "Sicuramente e' un anno che ha riportato alle cronache l'emergenza per i diritti lgbt e di tutte le minoranze. Quest'anno piu' di sempre ci ricordiamo che il Pride e' un atto politico per la nostra comunita' e per tutte le minoranze discriminate. Oggi e' importante essere qui per testimoniare che Milano e la nostra comunita' ci sono". Cosi' Alice Redaelli, presidente del Cig Arcigay Milano, parlando coi cronisti in attesa della partenza del corteo del Milano Pride. Sul carro lo striscione "Ogni passo e' una rivoluzione". "La cronaca - aggiunge commentando le recenti decisioni del tribunale di Milano e la linea del governo sulla Gpa - ci restituisce un panorama preoccupante per migliaia di bambini che gia' esistono nel nostro paese e che hanno diritto a una vita serena. La strumentalizzazione che viene fatta da questo governo e' ideologica, alla gpa ricorrono per l'80% coppie eterosessuali, il fatto che se ne parli solo in contesto lgbtq vuol dire che forse il problema per queste forze nazionali e che ci siano due mamme e due papa', non tanto la pratica in questione".