Palazzo Ducale di Genova, Bucci manda a casa il "presidente" Luca Bizzarri

Genova, l'attore Luca Bizzarri non farà più parte del Cda di Palazzo Ducale

Luca Bizzarri, attore e conduttore televisivo, non sarà più presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova, il principale centro culturale del capoluogo ligure. Ad annunciarlo è stato lo stesso comico genovese, che non ha nascosto la sua delusione e non ha risparmiato una frecciatina al sindaco Marco Bucci.

Dalla sua pagina Facebook, Luca Bizzarri scrive: "Mi ha appena chiamato il sindaco Bucci, per comunicarmi che il Cda di Palazzo Ducale è stato riformato e che io non ne farò più parte. Il sindaco ha tenuto a ringraziarmi per il lavoro svolto e io ricambio il ringraziamento per l'opportunità che mi è stata data da lui, da Giovanni Toti ma soprattutto da chi mi ha davvero voluto lì, Ilaria Cavo, senza di lei non sarebbe successo nulla. Grazie davvero, Ilaria, e in bocca al lupo".

Inoltre, Luca Bizzarri ha sottolineato: "In quanto al motivo del cambiamento, assodato il fatto che sono stati raggiunti ottimi e insperati risultati in questi complicatissimi anni, mi è stato fatto un discorso su quanto tutti siamo precari a questo mondo, discorso che terrò nel cuore quando dovrò inventarmi delle scuse poco plausibili".

L'ex presidente di Palazzo Ducale, Luca Bizzarri, conclude: "Spero che il nuovo Cda potrà lavorare al massimo per la città, così come spero sia tenuta in grande considerazione la persona che ha contribuito più di tutti (e a volte contro molti) alla rinascita e al consolidamento strutturale e culturale del Palazzo: Serena Bertolucci. Lei è stata ed è una professionista vera, seria e preparata in un ambito e in una città dove troppe volte con la scusa della cultura si soddisfano ambizioni personali o, peggio, si fanno affari".