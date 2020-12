Genova, morto il neonato schiacciato sul bus dopo una frenata

28 ottobre 2020, Genova, la donna aveva perso l'equilibrio ed era caduta schiacciando il figlio, che si trovava tra il suo marsupio e un supporto metallico. Per più di un mese il piccolo è stato ricoverato al Gaslini di Genova, in rianimazione, ma senza farcela. Da Genova 24.it si apprende che le indagini sono affidate alla sezione infortunistica della polizia municipale. L’autista del bus, che era indagato per lesioni gravissime, ora sarà accusato di omicidio colposo. Decisivi i rilievi ma anche le telecamere a bordo del mezzo che hanno ripreso dall’interno la frenata e la tragica caduta.