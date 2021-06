Germania, un uomo accoltella dei passanti a Wurzburg: morti e feriti

Germania, accoltellamento a Wurzburg: morti e feriti

Sarebbe di tre morti e sei feriti il bilancio dell'accoltellamento avvenuto nel centro di Wurzburg. Lo sostiene la Bild. L'aggressore sarebbe stato ferito dalla polizia con un proiettile. Ferito a una gamba non sarebbe in pericolo di vita. La circolazione nel centro della città bavarese è ancora bloccata ma non c'è più pericolo per la popolazione, fa sapere la polizia.

La scena ripresa sui social