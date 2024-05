DS Automobiles consolida la sua presenza in Italia

Nel mese di aprile, DS Automobiles ha consolidato la sua posizione nel mercato automobilistico italiano,

confermando una quota di mercato dello 0,4% per le Passenger Cars. Questo risultato è in linea con le performance registrate dall'inizio dell'anno, dimostrando una costante crescita del brand.

Uno dei protagonisti indiscussi di questa ascesa è il DS 7, il C-SUV Premium che ha visto un incremento del 35% nei volumi di vendita nell'ultimo mese. Questo modello rappresenta ora il 70% del totale delle vendite di DS Automobiles in Italia, sottolineando la sua importanza per il marchio. Il successo del DS 7 è stato ulteriormente amplificato dalla nuova DS 7 Edit10n Limitée, una serie speciale creata per celebrare il primo decennio di DS Automobiles. Questa edizione è caratterizzata da un'elevata attenzione ai dettagli e include le opzioni più richieste dai clienti italiane direttamente nel prezzo del veicolo.

Raffaele Russo, Country Manager di DS Automobiles in Italia, esprime soddisfazione per questi risultati, evidenziando come il marchio sia riuscito a conquistare i cuori dei clienti italiani, noti per la loro passione per bellezza e tecnologia nel settore automobilistico. Russo sottolinea anche l'importanza della qualità dei prodotti DS e del servizio al cliente, con alti livelli di soddisfazione sia nella fase di acquisto che di post-vendita. Questo è reso possibile grazie a una rete esclusiva di distribuzione che conta 50 store distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Dal suo debutto nel 2014, DS Automobiles ha incarnato il savoir-faire francese del lusso nell'industria automobilistica. La gamma attuale, che include i modelli DS 3, DS 4, DS 7 e l'ammiraglia DS 9, tutti disponibili anche nelle versioni elettriche o ibride plug-in con la firma E-TENSE, testimonia l'impegno del brand verso un'offerta raffinata ed ecologica.