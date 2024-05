Fedez beccato con una ragazza bionda al party di Capo Plaza, ecco chi è

Fedez beccato con una ragazza al party di Capo Plaza. E sui social spunta il nome

Chiara Ferragni e Fedez: la (ex) coppia più social d'Italia torna nel vortice mediatico. E mentre l'imprenditrice digitale cerca un po' di serenità oltreoceano (è volato negli Stati Uniti con gli amici per festeggiare il suo compleanno), il rapper milanese si gode la "nuova" quotidianità tra musica, sfide professionali, figli e anche qualche "festa". Il cantante è stato infatti beccato in compagnia di una ragazza bionda durante il release party del nuovo album di Capo Plaza.





Il video diventato virale su Tik Tok mostra infatti Fedez impegnato a dialogare con la giovane. Gli utenti hanno analizzato attentamente il filmato, cercando di interpretare cosa Fedez e la ragazza si stavano dicendo, ma le ricostruzioni sono per lo più ipotetiche, dato che il labiale non permette di comprendere chiaramente la conversazione.

Finora, né Fedez né la presunta ragazza hanno commentato il video. Tuttavia, il giornalista Giuseppe Candela su X ha rivelato che la ragazza misteriosa sarebbe Ludovica Di Gresy: una "ragazza dell'alta borghesia milanese" e studentessa di moda all'Istituto Marangoni di Milano. Nonostante i pochi follower su Instagram, pare che la ragazza sia "seguita" dal rapper.

Ludovica Di Gresy





Nel video il cantante ci prova con una ragazza bionda. A quando mi risulta si tratta di Ludoviva Di Gresy, ragazza dell'alta borghesia milanese. pic.twitter.com/ehRLcCsFlO — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 3, 2024

Il cantante però ha sempre rigettato al mittente qualsiasi illazione di storie post Ferragni e al momento i suoi pensieri sembrano rivolti solo agli amatissimi figli, Leone e Vittoria con cui trascorre la maggior parte delle sue giornate. In un'intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve, il rapper ha spiegato che la separazione con Ferragni è stata causata da tre anni molto difficili, ma ha anche sottolineato che Chiara rimarrà sempre la madre dei suoi figli e la donna più importante della sua vita: "Quello che ci tengo a dire è che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Non deve preoccuparsi di questo. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli".