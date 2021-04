Caso Gessica Notaro, Cassazione: "No sconti a chi sfregia con acido"

15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione: questa la decisione della Corte di Cassazione nei confronti di Edson Tavares, l'uomo che sfregiò con l'acido Gessica Notaro, modella romagnola. Di seguito il verdetto della Suprema Corte: "Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa può contribuire ad attenuare la gravità della condotta di chi procura sfregi permanenti - come quelli prodotti dal lancio dell'acido - all'ex partner. Specie se le lesioni gravissime sono frutto di un piano ordito con "lucida preordinazione di mezzi e modi e non soggetta a inscriversi in un contesto emotivo sopraffattorio della emotività".

La Corte di Cassazione ha creduto alle deposizioni di Gessica Notaro, che dopo un lungo percoso di chirurgia estetica ha da poco ritrovato la serenità. Un racconto "non animato da intento calunnioso o vendicativo" verso colui che le ha rovinato la vita, tanto che la ragazza "non si è mai indotta a querelare o denunciare l'imputato per non rovinarlo" e tutto ciò nonostante lui la "costringesse di fatto a condurre una vita limitata, angosciosa e 'blindata', salvo i rari momenti di esasperazione scatenati dal comportamento contraddittorio ed egoista di lui".

Il verdetto inoltre spiega che il fatto che la modella abbia cercato, per paura di conseguenze ancora peggiori, di "non esasperare ulteriormente l'imputato nelle sue manifestazioni di rabbia e di ira" non significa certo che i comportamenti di Tavares fossero cessati. Tant'è che nonpstante questo "atteggiamento solidaristico" da parte di Gessica non ha fermato il suo ex dallo sfregiarla permanentemente con l'acido.