Il mistero di Chioggia, scia di morti: un altro uomo trovato senza vita

Trovato morto un altro uomo a Chioggia: Alessandro Nordio è il quinto nel giro di un mese

Mistero a Chioggia. Trovato in casa il quinto uomo senza vita e senza cause apparenti. Un giallo alimentato da un'ondata di morti che si sono susseguiti nel giro di pochi giorni l'uno dall'altro nel piccolo comune alle porte di Venezia. L’ultimo decesso in ordine di tempo riguarda Alessandro Nordio, 54 anni, presumibilmente venuto a mancare nella notte tra mercoledì e giovedì, secondo quanto riporta Il Gazzettino.

L’uomo viveva da solo in un appartamento in zona Borgo San Giovanni e a dare l’allarme sono stati i colleghi della cooperativa sociale dove lavorava da qualche tempo: non si era presentato al lavoro e non rispondeva al telefono. A quel punto i parenti sono andati a casa, trovandolo senza vita, probabilmente per un malore. Ma questo non è l’unico caso. In un solo mese sono state trovate morte in casa altre quattro persone: Sandro Schiavon, Massimo Bonaldo, Alfredo Giulio e Antonello Chiereghin. Tutti uomini che vivevano da soli e piuttosto giovani, con un’età compresa tra i 54 e i 62 anni, ad eccezione di Alfredo Giulio, che ne aveva 78.

Alcuni di loro abitavano nello stesso quartiere (Giulio e Nordio a Borgo San Giovanni) o, addirittura, nello stesso condominio (Bonaldo e Chiereghin al Piperno), e altri avevano anche lavorato insieme (Nordio e Bonaldo). Una serie di coincidenze che stupiscono ma che si possono facilmente spiegare se si considera che Chioggia è una piccola città dove diversi abitanti si conoscono.

Nel frattempo, sono scattate le indagini sulle abitudini e le frequentazioni per trovare un possibile collegamento tra i decessi. L’assessore al Sociale, Sandro Marangon, ha fatto un appello: "Chi conosce situazioni a rischio ce le segnali: possiamo intervenire in molti modi e, in certi casi, anche un piccolo aiuto, un incoraggiamento può servire".