Gianni Morandi, la foto in ospedale con la moglie Anna scatena le critiche

Gianni Morandi in ospedale con la moglie. La foto scatena il web

Gianni Morandi è ancora in ospedale, a seguito dell'incidente che lo ha coinvolto nei giorni scorsi. Ora con lui c'è la moglie Anna, che lo assiste nei pasti data l'impossibilità per il cantante di farlo autonomamente, a causa delle ustioni ad entrambe le mani che si è provocato cadendo in delle sterpaglie a cui era stato dato fuoco. Di nuovo attivo sui social Morandi ha postato uno scatto di lui e Anna che gli dà da mangiare, munita di camice e mascherina: "24 marzo. Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama…Foto di Yash" scrive sotto la foto.

Il web s'infuria per la foto postata su Instagram dal cantante

Lo scatto in cui la moglie gli dà da mangiare sul lettino dell'ospedale, oltre però ai commenti di auguri di pronta guarigione, è stata anche oggetto di biasimo e critiche. Diversi gli utenti che hanno condannato la scelta di pubblicare una foto con la moglie accanto, lamentando l'impossibilità, date le normative vigenti per covid, per i pazienti di avere accanto i propri familiari. Qualcuno scrive "Con tanto rispetto x Gianni ma non è giusto postare questa foto molte persone sono all'ospedale soli senza vedere i parenti", qualcun altro: "Peccato che a noi poveri umani non lasciano nessuno accanto... Comunque buona guarigione".