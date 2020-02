Petra, morto turista italiano: travolto dalla caduta di alcuni massi

Un turista italiano di 35 anni è stato ucciso dalla caduta di massi a Petra, in Giordania, avvenuta in seguito di forti piogge. Lo rendono noto i media locali. Il giovane era in compagnia di altri tre connazionali. Le autorità che indagano sull'incidente hanno supervisionato le immagini a circuito chiuso nella zona ed è emerso che non erano presenti altre persone al momento dell'accaduto.