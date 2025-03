Giornate FAI di primavera 2025, ecco i luoghi imperdibili da visitare

Domani e domenica tornano per la 33ma edizione le Giornate FAI di primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano ETS grazie all'impegno e all'entusiasmo di migliaia di volontari. 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Un'edizione speciale, in occasione dei cinquanta anni dalla nascita del FAI - fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli - che anche attraverso le Giornate FAI di primavera ribadisce la missione culturale che la Fondazione svolge a fianco delle istituzioni, con i cittadini e per il Paese, e che si realizza nella cura e nella scoperta di tanti luoghi speciali - oltre 13 milioni visitatori, 16.290 luoghi aperti in oltre 7.000 città in 32 edizioni - con lo scopo di educare la collettività alla conoscenza, alla frequentazione e alla tutela del patrimonio di storia, arte e natura italiano.

Le Giornate FAI rappresentano "un momento di crescita educativa e culturale e di condivisione, strumenti essenziali per affrontare un mondo libero. Un percorso di cittadinanza che coinvolge istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, che in numero sempre maggiore vi collaborano grazie a una vasta e capillare rete territoriale, con un unico obiettivo: riconoscere il valore del nostro patrimonio culturale e con esso la nostra identità di cittadini europei" si legge in una nota.

Giornate FAI di primavera: i luoghi aperti a Roma

Tra le aperture delle Giornate FAI di primavera si segnalano a Roma: Palazzo Farnese (ingresso dedicato agli iscritti FAI), sede dell'Ambasciata di Francia, il più sontuoso edificio cinquecentesco della città, che tra tanti capolavori custodisce la celeberrima Galleria Carracci, tra gli esiti più alti del tardo Rinascimento; Palazzo del Collegio Romano, la cui ala orientale ospita il Ministero della Cultura - di cui si potranno ammirare alcuni interni nella loro magnificenza, come la sala a crociera della Biblioteca Major - mentre quella sud-occidentale la sede del liceo classico Ennio Quirino Visconti, istituito nel 1870, di cui si sveleranno la storia e i personaggi illustri che lo hanno animato; e ancora, Palazzo della Valle (ingresso dedicato agli iscritti FAI), sede di Confagricoltura dal 1948, edificato all'inizio del '500 e ampliato nei secoli successivi, con raffinati dipinti e decorazioni nelle sale del piano nobile, come quelli della Sala Serpieri. Fuori Roma, a Monte Porzio Catone si potrà ammirare Villa Mondragone, in posizione panoramica e circondata da un parco di 18 ettari, dove si sono svolti momenti cruciali della storia della scienza.

Giornate FAI di primavera: i luoghi aperti a Milano

A Milano: Torre Libeskind (ingresso dedicato agli iscritti FAI), edificio progettato dall'architetto statunitense Daniel Libeskind e costruito tra il 2015 e il 2020, soprannominato il Curvo per via della sua forma e che con le torri Isozaki e Hadid completa il centro direzionale di CityLife; il settecentesco Palazzo Clerici, dimora dei Clerici e dal 1941 sede dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), che custodisce una splendida galleria affrescata nel 1741 da Giambattista Tiepolo, con arazzi del fiammingo Jan Leyniers II e la boiserie di Giuseppe Cavanna.

Ancora in Lombardia: a Brescia visite al Centro Culturale MITA, che ospita la collezione di tappeti antichi della Fondazione Tassara, la più grande raccolta privata al mondo con oltre milletrecento manufatti provenienti da Asia, Europa e Africa, e al nuovo Teatro Borsoni, inaugurato a settembre 2024, nato dalla trasformazione di un edificio industriale e simbolo della rigenerazione urbana dell'area in cui si trova; a Como sarà eccezionalmente visitabile l'Asilo Sant'Elia, capolavoro di architettura razionalista progettato tra 1934 e 1936 da Giuseppe Terragni, per anni in stato di abbandono, ma dove inizierà a breve il cantiere di restauro; a Pavia invece si potrà scoprire il Seminario Vescovile e il gioiello che racchiude: la Cappella del Santissimo Salvatore, uno dei più raffinati esempi di architettura e pittura lombarda dei primi anni del Cinquecento.

Giornate FAI di primavera: i luoghi aperti a Napoli

A Napoli: Mausoleo Schilizzi, commissionato nel 1880 all'illustre architetto Alfonso Guerra dal banchiere Matteo Schilizzi, una delle figure di spicco della belle époque napoletana, che richiama i templi egiziani; Villa Rosebery (ingresso dedicato agli iscritti FAI), situata in un grande parco con giardino all'inglese e flora mediterranea, e dal 1957 entrata a far parte della dotazione della Presidenza della Repubblica. Restando in provincia di Napoli, a Bacoli si potrà visitare il suggestivo Faro di Capo Miseno, che illumina il mare che bagna Pozzuoli e il canale di Procida e da cui è possibile ammirare le isole di Procida, Ischia e anche Capri, mentre a Castellammare di Stabia aprirà le sue porte la Stabilimento militare Produzione Cordami, la più antica corderia d'Europa, fondata nel 1796 e rinomata anche all'estero, che si occupa della produzione di cavi e attrezzature navali.

Giornate FAI di primavera, i luoghi aperti a Venezia

A Venezia: Palazzo Labia, maestoso edificio barocco famoso per gli affreschi di Giambattista Tiepolo dedicati alle storie di Antonio e Cleopatra, tra le sue massime realizzazioni, e per le quadrature trompe-l'oeuil di Gerolamo Mengozzi Colonna, oggi sede operativa e di rappresentanza della RAI di Venezia e del Veneto; visitabile anche l'Accademia di Belle Arti (ingresso dedicato agli iscritti FAI), tra le più antiche accademie italiane e il cui primo presidente fu Giambattista Tiepolo, ospitata oggi nel complesso sansoviniano dell'ex-Ospedale degli Incurabili, integralmente restaurato. In occasione delle Giornate FAI si potrà anche accedere ai laboratori di Anatomia artistica, Grafica d'arte e Pittura, con studenti all'opera. Restando in Veneto, a Orgiano (VI) a stupire con le sue ampie sale e il vasto parco sarà la settecentesca Villa Fracanzan Piovene, alle pendici dei Colli Berici, che ospitò Napoleone Bonaparte e che custodisce nella barchessa un'ampia collezione di trattori.

Giornate FAI di primavera, i luoghi aperti a Firenze

A Firenze: l'ottocentesca Villa Vittoria, immersa in un parco secolare, oggi appartenente al patrimonio della Regione Toscana e sede del Palazzo dei Congressi. I conti Contini Bonaccossi, che la acquistarono nel 1931, la fecero riarredare da Gio Ponti, Tommaso Buzzi e Giulio Rosso. Sempre in Toscana, a Livorno, visite a Palazzo de Larderel, il più imponente e sontuoso palazzo dell'Ottocento livornese che ospita oggi i locali del Tribunale Civile.

Giornate FAI di primavera, i luoghi da vedere a Bari

A Bari: Palazzo di Città, sede del Municipio dal 1863, che "incornicia" il Teatro Piccinni. Oltre che alla Sala Consiliare, si accederà eccezionalmente al Gabinetto del Sindaco, riccamente decorato; in più, gli iscritti FAI potranno entrare in Teatro, salire sul palcoscenico e ammirare il retropalco con macchine sceniche. Ancora in Puglia, a Brindisi, visite al Castello Svevo, nato nel 1227 in epoca federiciana e più volte ampliato, circondato da un'alta muraglia munita di un imponente mastio e sei torri, oggi sede del Comando della Brigata Marina San Marco.

Giornate FAI di primavera, i luoghi da vedere a Torino

A Torino: eccezionalmente visitabile il sontuoso secondo piano di Palazzo Reale, occupato per intero dall'Appartamento del Principe, destinato ai principi ereditari e alle loro consorti, recentemente restaurato ricomponendo le scelte di Umberto II, ultimo re d'Italia, e il Palazzo della Prefettura, firmato dagli architetti Amedeo di Castellamonte, Filippo Juvarra e Benedetto Alfieri. A quest'ultimo si deve la composizione classicista della facciata e l'eleganza degli interni, con la grandiosa Galleria e i saloni affrescati da Francesco Gonin.

Giornate FAI di primavera, i luoghi da vedere a Bologna

A Bologna: museo marionannivirgola (ingresso dedicato agli iscritti FAI), ospitato nel palazzo settecentesco dove vive il maestro della luce Mario Nanni, tra i massimi esperti mondiali di illuminazione di spazi storici e opere d'arte, che mescola elementi classici con accenti moderni e che funge anche da studio dell'artista, oltre che da museo, ed è sede della marionannischolé, e Oratorio di San Filippo Neri, oggi spazio culturale, realizzato nel 1733 da Alfonso Torreggiani. Iconico il restauro dell'edificio, a firma di Pier Luigi Cervellati, che si è integrato nell'opera barocca, lasciando a vista la ricostruzione della cupola, e ha permesso così di storicizzare i danni dei bombardamenti aerei dell'ultimo conflitto mondiale. Altra apertura emiliana di rilievo, la Certosa di San Girolamo a Parma, nota per aver ispirato l'ambientazione del celebre romanzo di Stendhal La Certosa di Parma e di solito inaccessibile perché ospita la Scuola di Formazione e Aggiornamento della Polizia Penitenziaria.

Giornate FAI di primavera, i luoghi da vedere a Palermo

A Palermo: Porta Nuova, tra i più rappresentativi esempi di architettura trionfale della città, di cui costituisce l'ingresso dal lato occidentale, la cui visita comprenderà anche la Cavallerizza di Palazzo dei Normanni; rimanendo in Sicilia, ad Agrigento significativa l'apertura della Biblioteca Lucchesiana, aperta al pubblico addirittura nel 1765, tra le più antiche e prestigiose istituzioni bibliotecarie della Sicilia, che conserva circa 80.000 fra volumi e opuscoli di cui 35.000 circa anteriori al 1800, ed è stata frequentata anche da Luigi Pirandello.

Giornate FAI di primavera, i luoghi da vedere in Friuli

In Friuli Venezia Giulia: a Trieste saranno eccezionalmente visitabili i saloni di rappresentanza che affacciano su Piazza dell'Unità d'Italia del Palazzo della Regione, a Udine si entrerà nel seicentesco Palazzo Antonini Mangilli del Torso, sede del Centro Internazionale di Scienze Meccaniche, importante istituzione scientifica del Friuli, fondata nel 1968 per volontà di Luigi Sobrero, mentre a Spilimbergo (PN) riflettori puntati sulla Scuola Mosaicisti del Friuli, oggi Centro Internazionale di Arte Musiva, eccellenza conosciuta in tutto il mondo. A Busachi (OR): Diga Eleonora d'Arborea, che svolge un ruolo fondamentale nell'equilibrio idrico e agricolo della regione, generando anche il lago Omodeo, e figura tra le più grandi dighe in calcestruzzo d'Europa, aperta nel 1997 dopo la ristrutturazione del primo impianto sorto negli anni Venti.

Giornate FAI di primavera, i luoghi da vedere in Liguria

In Liguria: a Genova si potrà accedere eccezionalmente alle stanze più segrete e monumentali dell'imponente Palazzo della Banca d'Italia, edificato tra il 1911 e il 1915 in stile neoclassico, tra cui anche gli spazi del caveau, mentre la visita alla Sezione operativa navale della Guardia di Finanza, che avrà come base il Castello di Lerici (SP), permetterà agli iscritti FAI di salire a bordo dei mezzi ormeggiati nel golfo e di conoscere sofisticate attrezzature per il monitoraggio dell'ambiente marino. A Potenza Picena (MC): Giardini di Villa Buonaccorsi (ingresso dedicato agli iscritti FAI), aperti in via straordinaria. La Villa, capolavoro del '500 ampliato due secoli dopo, è impreziosita da un notevole giardino all'italiana con giochi d'acqua e dal giardino all'inglese o "bosco". Nel novembre 2021 il Ministero della Cultura ha esercitato la prelazione per il complesso, che sarà al centro di un ampio programma di restauri.,

Giornate FAI di primavera, i luoghi da vedere in Calabria

A Crotone: Mosaici del Parco Archeologico di Capo Colonna, sul promontorio dove si ergeva il grande santuario Heraion Lakinion, tra i più noti della Magna Grecia. All'interno del Parco è presente un'importante area di età romana, il cui edificio pubblico più noto è il balneum, che sarà visitabile durante le Giornate FAI e con esso anche il mosaico dei delfini, venuto alla luce nel 1910 e riscoperto con gli scavi della Soprintendenza condotti nel 2003, che sarà per la prima volta accessibile al pubblico.

Si potranno inoltre scoprire numerosi borghi, tra cui Loreto Aprutino (PE), con la Chiesa di Santa Maria in Piano, custode di una delle opere più suggestive della pittura del '400 in Abruzzo, visibile in anteprima durante le Giornate FAI dopo i restauri; Nocera Terinese (CZ), di origini antichissime, da visitare per conoscere le tradizioni legate alla Settimana Santa e il ruolo svolto dalla musica nel rivitalizzare il centro storico; Gibellina (TP), con diversi percorsi in vista della nomina a Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea nel 2026, e il borgo marsicano di Aielli (AQ), divenuto famoso per i suoi colorati murales grazie a una precedente apertura in occasione delle Giornate FAI.

Giornata Fai di primavera, gli itinerari verdi

Tanti anche gli itinerari "verdi", come la passeggiata all'Acquedotto medievale di Gubbio (PG), lungo la Gola del Bottaccione fino alle mura urbiche, quella alla Pineta di Pineto (TE) - raggiungibile in occasione delle Giornate FAI anche con una biciclettata organizzata in collaborazione con FIAB - impiantata un secolo fa per uso pubblico da un lungimirante proprietario terriero, ecologo ante litteram, alle Cave del Prun a Negrar (VR), monumentali cave di pietra attive da inizio XIII secolo a metà del XX secolo, e quella ai Calanchi di Alianello, paesaggio "lunare" per via dei profondi solchi creati nel terreno argilloso dall'azione erosiva dell'acqua, situati ad Aliano (MT), paese di confino di Carlo Levi, che qui ambientò il libro "Cristo si è fermato a Eboli".