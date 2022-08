Giovane italiana muore a Briançon: le è caduta una persiana in testa

Tragedia a Briançon: muore un'italiana colpita da una persiana

Una giovane torinese di 27 anni, Carlotta Grippaldi, è morta nella serata di ieri sera 14 agosto a Briançon dopo essere stata colpita da una persiana caduta da un'abitazione al secondo piano. La ragazza stava tornando verso il suo albergo dopo una serata trascorsa al ristorante con amici. L'imposta si è staccata e ha colpito in viso la giovane. Quando i soccorsi sono arrivati, per lei non c'è stato più nulla da fare. La procura francese indaga per "omicidio involontario".

Carlotta aveva compiuto 27 anni il 3 agosto, era laureata in Economia e commercio all’università di Torino con un master in marketing e digital management. Appassionata di montagna, nel 2019, dopo avere superato l’esame, si era iscritta all’albo regionale dei maestri di sci, attività che esercitava nel comprensorio sciistico della Via Lattea, nel torinese.