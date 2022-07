Giovanni Allevi, trovata morta la sorella Maria Stella

Trovata morta Maria Stella, la sorella del compositore Giovanni Allevi

La sorella del musicista Giovanni Allevi, Maria Stella è stata trovata morta nella sua casa di Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato un familiare, che si è recato nella sua abitazione poiché non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Stando a quanto spiegato dagli inquirenti, si tratterebbe di un gesto volontario. Al momento del ritrovamento del corpo non sono stati trovati biglietti, comunque i carabinieri stanno continuando a indagare per ricostruire le dinamiche del decesso. La salma non è stata ancora restituita famiglia.

La donna, di 57 anni, viveva da sola in casa, nella vita faceva l'insegnante ed era una pianista che, come il fratello, era diplomata al Conservatorio. Per il musicista è un altro un duro colpo che arriva in un periodo già difficile, in cui sta affrontando le cure per un mieloma che gli è stato diagnosticato.