Girgenti acque, maxi blitz: tra gli 84 indagati il presidente Ars Miccichè

Girgenti Acque: 84 gli indagati nell'operazione "Waterloo" della procura agrigentina che ha colpito una associazione a delinquere

Tra gli indagati, secondo quanto si apprende, anche il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, il deputato parlamentare Francesco Scoma, e Giovanni Pitruzzella, presidente della Autorità garante di concorrenza e mercato. Miccichè, nella qualità di candidato per il partito Forza Italia alle elezioni regionali del 5 novembre 2017, e Scoma, nella qualità di suo mandatario, avevano ricevuto da Marco Campione e Pietro Arnone (questi ultimi due tra gli 8 fermati oggi) nella loro qualità, rispettivamente di presidente e legale della Girgenti Acque (e della controllata Hydortecne Srl) contributi elettorali per circa 30 mila euro (oltre 8 mila dal primo - 5 mila euro + 3.167,35 per spese di viaggi e soggiorni - e 25 mila dal secondo), in violazione a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 195/1974. Ossia senza la deliberazione dell’organo societario della Girgenti Acque S.P.A. e senza che i contributi fossero stati regolarmente iscritti nel bilancio della medesima società.

Il terzo comma colpisce chi corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa. Scoma, quale mandatario di Micciché, avrebbe "dichiarato falsamente" di aver ricevuto un contributo elettorale di 5 mila euro, invece di 8.167 euro. A quelle cifre si aggiungono ulteriori 20 mila euro da una ditta del Gruppo Campione.

Miccichè aveva dichiarato le somme sul Rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese elettorali per le elezioni regionali del 5 novembre 2017: "Girgenti acque Spa per 5 mila euro, Hydortecne Srl per 25 mila euro; Campione Industries Spa per 20 mila euro". Indagato pure Pitruzzella che per i magistrati "contribuiva concretamente, pur senza farne parte, al rafforzamento dell'associazione". Forte allora del suo ruolo di presidente della Autorità garante della concorrenza e del mercato, "si impegnava a compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio a favore della Girgenti acque. Su richiesta di Campione avrebbe difeso "indebitamente gli interessi della società dinanzi al personale dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico, consegnando loro, informalmente, anche della documentazione proveniente della Spa, nella quale Campione, chiedeva la revisione del procedimento di approvazione delle tariffe del Servizio idrico integrato dell'Ato9 Agrigento e un incontro urgente con Aeegsi per esporre le proprie ragioni". "Si impegnava a dare una mano a Campione ad acquisire informazioni utili sulla vendita di quote di Siciliacque (società che gestisce il cosiddetto sovrambito idrico, cioè le grandi condotte, le dighe e i potabilizzatori nella Regione Sicilia) presso la medesima Spa e in ambienti politici regionali", peraltro non potendo nel suo ruolo "esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza". In cambio riceveva "su ordine diretto di Campione 50.752 euro nel 2014 (pagamento effettuato dalla Girgenti acque il 21 ottobre 2014: somma documentata da una fattura del 20 ottobre 2014, emessa da Pitruzzella con causale Prestazioni professionali nei giudizi Acoset Spa contro Comune di Palma Montechiaro), e poi, 25.376 euro nel 2015, sempre dietro fattura per prestazioni professionali.