Puigdemont libero, ma deve rimanere in Sardegna

Puigdemont libero, da stabilire se dovrà essere estradato o meno. Ma fino a quel momento rimarrà in Sardegna

Per la giudice della Corte d'Appello di Sassari, Plinia Azzena, l'arresto dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont non è illegale. Tuttavia, accogliendo anche la richiesta in tal senso della procuratrice generale Gabriella Pintus, la giudice ha stabilito che non c'è motivo di applicare a carico dell'ex presidente della Catalogna alcuna misura cautelare.

Resta però da stabilire se Puigdemont dovrà essere estradato o meno, e nel mentre rimarrà in Sardegna. "Il giudice gli ha chiesto se intende andare in Spagna e lui ha risposto di no". Al termine lo ha riferito l'avvocato di Puidgemont, Agostinangelo Marras, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto.

"Quella che si è conclusa oggi - ha spiegato il legale - è soltanto la prima fase, quella della convalida dell'arresto e dell'applicazione o meno delle misure cautelari. Prossimamente si entrerà nel merito perché la corte dovrà valutare se effettivamente ci sono i presupposti per l'estradizione in Spagna".