Giulia Cecchetin uccisa a coltellate. La sorella: "Il vostro bravo ragazzo..."

Omicidio Giulia Cecchetin, l'autopsia: uccisa a coltellate

Giulia Cecchettin è stata uccisa a coltellate. Sul cadavere della giovane studentessa, recuperato in serata dal dirupo nella zona di Piancavallo in Friuli Venezia Giulia dove è stato individuato nella tarda mattinata di oggi, sono presenti segni di coltellate alla testa e al collo ma anche ferite alle mani e alle braccia. È quanto emerso da una prima ispezione, quella visiva sul corpo, da parte del medico legale Antonello Cirnelli.

La 22enne ha cercato di difendersi dal suo omicida. Sono le ferite riportate alle mani e alle braccia che il medico ha riscontrato sul corpo della giovane studentessa di Vigonovo. Come affermato sia dai soccorritori che dagli inquirenti che stanno indagando sul delitto, il corpo di Giulia non era visibile dal ciglio della strada.

Per il momento si occupano della delicata ed intricata indagine sia la Procura di Pordenone, territorio dove è stato rinvenuto il corpo senza vita, che quella di Venezia, provincia dove è stata sporta denuncia di scomparsa da parte della famiglia e dove l'ex fidanzato Filippo Turetta ha aggredito Giulia come testimoniano le telecamere a Fossò (Venezia).

Il racconto del tremendo video dell'aggressione. "Gettata dentro il bagagliaio"

Il Corriere della Sera rende anche conto del contenuto del video dell'aggression. "La discussione fra i due si fa accesa al parcheggio accanto alla casa di Giulia, nel centro di Vigonovo. «Lasciami! Mi fai male!», la sente urlare un vicino affacciato alla finestra. È l’inizio della fine. Filippo riesce a caricarla in macchina, fa pochi chilometri e infila una strada deserta della zona industriale di Fossò, fermandosi davanti allo stabilimento della Christian Dior, dove c’è qualcuno che li guarda: l’occhio di una telecamera di vilentemente. Giulia cade a terra, sanguinante ed esanime. Filippo si guarda intorno, la prende per i piedi, la trascina fino al retro della Punto, apre il portabagagli e, magrolino ma energico, trova la forza di sollevarla e gettarla dentro".

Il giallo sulla sorte di Turetta: auto in Austria, quei messaggi visualizzati su WhatsApp

Nel frattempo da una settimana non si hanno notizie di Turetta. La sua autovettura, una Fiat Grande Punto nera, è stata avvistata nel corso della settimana in Austria, precisamente nella zona di Villach ma anche a Lienz in Tirolo non distante dalla Val Pusteria in Italia. Nei confronti di Filippo Turetta, 22 anni anche lui, pende un ordine di arresto europeo. Sulle sorti di Filippo sono aperte qualsiasi ipotesi, dalla fuga prolungata al suicidio. Hanno parlato anche i genitori, tramite l'avvocato Emanuele Compagno: "Filippo, consegnati alle forze dell'ordine, così puoi spiegare cosa è successo".

C'è poi il giallo legato a WhatsApp. Come scrive il Corriere della Sera, "lo smartphone di Filippo Turetta è spento da una settimana, eppure i messaggi WhatsApp gli vengono recapitati lo stesso. Come è possibile? A sollevare la questione è stata venerdì la sorella di Giulia. Elena Cecchettin ha inviato un messaggio a Filippo davanti alle telecamere di Rete4, mostrando la comparsa immediata della doppia spunta grigia, che indica solo la consegna del messaggio ma non la lettura, confermata con il blu. Nel sequestrargli il pc, gli inquirenti avevano già verificato che Filippo usa WhatsApp Web: il programma consente di collegare la piattaforma di messaggistica (di proprietà di Meta) a un altro device e usarla anche se il telefono è spento".

La sorella di Giulia: "E' stato il vostro bravo ragazzo"

"Per te bruceremo tutto" scrive Elena Cecchettin, sorella di Giulia, per esprimere la rabbia che le esplode in corpo e che la voce non riesce a esprimere. Come racconta il Corriere della Sera, "usa le parole di altre donne: «È stato il vostro bravo ragazzo», è la frase della scrittrice Valeria Fonte che posta nelle sue storie su Instagram. E ancora: «Se domani non torno, distruggi tutto», sembra ripetere accorandosi alla poesia femminista e contro la violenza di genere di Cristina Torres Caceres; «vogliamo un giorno in cui non conosceremo già la fine della storia», urla unendosi al grido della Rete Studenti di Padova, e infine ancora «per te bruceremo tutto»". Infine una dedica a Giulia un saluto: una loro foto assieme in bianco e nero, mentre sorridenti si stringono una a fianco all’altra. "Rest in power I love you".