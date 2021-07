Green pass, ok per 6 italiani su 10: sì obbligo vaccino per over 60 SONDAGGIO

Green pass Italia, sei su dieci sono favorevoli

Viaggiare, consumare nei locali, entrare in azienda. Tutte queste attività saranno regolate da un lascia-passare, il cosiddetto Green pass. Uno strumento che il governo ha voluto adottare per incentivare la vaccinazione. A oggi hanno completato il ciclo delle due dosi circa 28.5 milioni di italiani. Pari al 52.83% della popolazione over 12. Ma per scongiurare nuove chiusure e soprattutto altri contagi e decessi non basta.

E gli italiani che cosa pensano del Green pass? Per il 61.1% sono favorevoli. Sei su dieci. È quanto risulta dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Il 39.9% invece si dichiara contrario.





Green pass palestra e grandi eventi: gli italiani dicono sì tranne che per bar e ristoranti

Se si scende nello specifico il Green pass differenziato, cioè il lasciapassare per i grandi eventi, palestre e luoghi che raccolgono tante persone (ma non per bar e ristoranti), è preferibile per il 73.8%. Solo il 26.2% è d’accordo al Green pass unico. Un dato schiacciante emerge anche dalla risposta alla domanda se la vaccinazione debba essere obbligatoria per gli over 60. Per il 77.1% degli intervistati è sì. Solo il 22.9% è contrario.