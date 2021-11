Green Pass, sequestrate 9 certificazioni false: anche quello di Pippo Franco

Green Pass, sequestrati 9 falsi certificati, anche quello di Pippo Franco e suoi familiari. Lasciapassare rilasciati da un medico e un odontoiatra già perquisito

Nove Green Pass falsi sequestrati dai carabinieri del Nas nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma. Tra i certificati verdi sequestrati ci sono anche quelli del comico Pippo Franco e di un magistrato a riposo. Nell’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, si procede per l’ipotesi di falso. Le certificazioni sequestrate, alcune utilizzate anche per accedere a locali pubblici, sono state disattivate presso il database del ministero della Salute. L’indagine riguarda i certificati rilasciati da un odontoiatra di Roma, che ha uno studio in zona Colli Albani, perquisito nelle scorse settimane. Coinvolto anche un altro medico.

Secondo quanto emerso dalle indagini il medico indagato avrebbe ricevuto 20 fiale di vaccino da cui sarebbe stato possibile ottenere 120 dosi ma dagli accertamenti svolti le dosi somministrate sarebbero state ben 156. E’ stato accertato, inoltre, che alcuni degli indagati nella data di somministrazione del vaccino in realtà erano in una località diversa da quella indicata sull’attestazione mentre altri avrebbero ricevuto la dose di vaccino in una data successiva a quella indicata sul green pass.

Tra i nove Green Pass sequestrati nell’inchiesta coordinata dalla procura di Roma oltre a quello di Pippo Franco, finito indagato, ci sono anche quelli di alcuni suoi familiari. Il secondo medico indagato è un medico legale che avrebbe svolto il ruolo di intermediario.

