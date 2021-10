Green Pass falsi, Pippo Franco tra i pazienti del medico finito sotto indagine

Green Pass falsi, Pippo Franco tra i pazienti del medico indagato

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Complice la variante delta, considerata sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale. Tra dieci giorni il Green Pass diventerà obbligatorio anche per poter lavorare. Intanto in un'inchiesta dei Nas di Roma, sulle flase certificazioni rilasciate da un medico del quartiere Appio-Tuscolano, spunta anche il nome - si legge sul Fatto Quotidiano - di Pippo Franco. L''attore di 81 anni, inserito nella squadra di Michetti con il centrodestra, risulta essere un paziente del medico finito sotto indagine per un centinaio di certificati falsi. Questi documenti sarebbero stati rilasciati a vip, sportivi, imprenditori e, in generale, persone legate alla cosiddetta Roma bene, attraverso alcuni mediatori.

Pippo Franco (non indagato) abita nel quadrante nord della città, - prosegue il Fatto - ben distante alla semiperiferia sud-est della zona tuscolana. Un fattore che ha insospettito non poco gli investigatori del Nas. L’attore , nelle sue vesti di candidato, è stato intervistato il 13 settembre scorso dal quotidiano La Verità e, due giorni dopo, da Myrta Merlino a L’Aria che Tira su La7. In entrambi i casi, alla domanda se si fosse vaccinato, ha fornito delle risposte piuttosto sibilline. “Preferisco non rispondere, vi basti sapere che ho il Green Pass”, ha detto a La7. Due giorni dopo, l’artista su instagram ha pubblicato una foto ritratto nello studio del medico indagato e la frase "scettico ma vaccinato”. Gli inquirenti stanno comunque effettuando ulteriori approfondimenti.