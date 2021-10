Roma, Pippo Franco tenta lo scippo a Sgarbi. Vuole l'assessorato alla Cultura

Pippo Franco tenta lo scippo a Sgarbi. Vuole l'assessorato alla Cultura

Alla vigilia delle elezioni per il sindaco di Roma, scoppia il caso dell'assessorato alla Cultura nel centrodestra. Il comico Pippo Franco - spiega il Tempo - ha dichiarato di essere interessato a quella poltrona, in caso di un successo di Michetti, ma quel posto era già stato promesso a Vittorio Sgarbi. Ora i due litigano e rivendicano i loro diritti e Michetti cerca di fare chiarezza: "Troveremo una soluzione per Pippo Franco, vedremo di valorizzare il suo ruolo. «Vedremo di valorizzare il suo ruolo. Ma il tridente della giunta non si tocca".

Vittorio Sgarbi, - prosegue il Tempo - mette definitivamente fine alla polemica. "Conoscevo Michetti e il suo passato radiofonico, ho partecipato ad alcuni suoi incontri. Poi lui mi ha chiesto se volevo candidarmi con lui. Io ho accettato ben volentieri anche se ho subito detto che la mia pertinenza riguardava semplicemente l’assessorato alla cultura. La mia strada è quella, ho accettato di mettermi a disposizione perché ritengo che la città sia stata abbandonata sotto questo profilo. Pippo Franco è un amico e può fare quello che vuole, ma non rappresenta la cultura. Il tridente non si tocca".