Speciale La Piazza, Michetti: "Lo stadio della Roma? Decisione in 100 giorni"

Elezioni amministrative, Enrico Michetti ad affaritaliani.it per lo speciale La Piazza: “Il nuovo stadio della Roma è una grande opportunità. Arriveremo a una decisione entro 100 giorni dal varo della nuova Giunta, vi spiego come”

Enrico Michetti, candidato Sindaco del centrodestra alle amministrative di Roma, ha partecipato allo speciale digitale “La Piazza”, che affaritaliani.it dedica alle elezioni della Capitale e di Milano.

In entrambe le città, tiene banco la questione dello stadio. In merito a quello proposto dalla A.S. Roma per la Capitale, Michetti dice: “E’ una grande opportunità. Un Sindaco deve comprendere se ci sono i presupposti per riqualificare un’area, per creare occupazione e per rendere la città più attrattiva. Quando ricorrono questi tre presupposti, è chiaro che di fronte a un piano di fattibilità, la cui area magari è condivisa con l’ente locale, si può procedere immediatamente con una conferenza dei servizi preliminare e semplificata, che nell’arco di 30 giorni può dare un’istruttoria di massima circa la fattibilità del progetto”.

“Di fronte a un documento economico finanziario di sostenibilità, si può decidere circa il pubblico interesse. Ecco, io credo che, marciando a tappe serrate, si potrebbe ottenere dal consiglio comunale il pubblico interesse entro 100 giorni dal varo della nuova Giunta”.

