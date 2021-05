Grillo jr, "3 vs 1. E' stato forte. Ho paura che quella ci ha denunciato".Chat

Il caso di Ciro Grillo e dei suoi amici accusati di stupro di gruppo da una ragazza in vacanza in Sardegna nell'agosto del 2019 non smette di far discutere. Ad aggravare la posizione del figlio del garante del M5s e dei suoi amici arrivano le chat su Whatsapp, i messaggi scambiati con gli altri amici sul gruppo "Official mostri", che confermerebbero la tesi del sesso a quattro: "3 vs 1. E' stato forte". Appena la ragazza è tornata a casa sua - si legge sul Corriere della Sera - sono partiti i messaggi. "Che è successo? Poi ti dico fra’, so’ stanchissimo». Qualcuno li incalzava: "Ma com’era?", nel senso: era bella o brutta? Risposta: "Mah...niente di che...". "All’inizio sembrava che non volesse...» spiega uno dei ragazzi a un amico che vuole sapere. E così quella ragazza bionda conosciuta al Billionaire diventa una specie di trofeo da esibire nei messaggini per amici lontani. La voce di lei che «ci stava» e della performance sessuale dei tre si moltiplica nell’arco di poche ore. Tra le altre frasi ne spunta una auto accusatoria: "Ho paura che quella ci ha denunciato".

Ed è un’altra storia - prosegue il Corriere - rispetto a quella drammatica che racconta lei. Roberta (l'altra amica presente in casa di Ciro Grillo), si addormenta sul divano e Silvia, invece, racconta ore di sopraffazione e violenza. Il primo ad abusare di lei - spiega agli inquirenti quando fa denuncia — è Francesco (che nega e parla di un normale rapporto sessuale). Dice che l’ha violentata prima nella camera da letto e dopo in bagno, dove l’ha trascinata. Ricostruendo i fatti racconta che poi — sempre mentre Roberta dormiva — gli altri tre l’hanno costretta a mandar giù mezza bottiglia di vodka e hanno abusato di lei che per via dell’alcol non era in grado di opporre nessuna resistenza.