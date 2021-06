Grillo jr, la ragazza addormentata e le foto oscene. "Una goliardata"

Ciro Grillo: «Una stupidata che non rifarei, anche se voglio ribadire che è stata una cosa goliardica, a mo’ di scherzo». Vittorio Lauria: «Ammetto che siètrattato di un brutto scherzo, ribadisco che non vi era alcun intento particolare di natura sessuale ma era soltanto un gioco. Mi pento solo per il fatto che si è trattato di un brutto scherzo, che ovviamente non rifarei». Edoardo Capitta: «È stato un atto stupido, privo di qualunque istinto di natura sessualeeche è stato fatto solo per gioco senza mai toccare la ragazza e senza mai avvicinarci a lei. (...) Mi sento di poter dire che è stata una stupidaggine non bella da vedere e che oggi non rifarei perché credo di essere maturato in questi due anni».



Ciro (figlio di Beppe Grillo) e i suoi amici Edoardo e Vittorio - si legge stamattina in un articolo de Il Corriere della Sera - stanno parlando di un video e di fotografie oscene accantoauna ragazza che dorme, parlano dell’accusa di violenza sessuale di gruppo che gli contesta la Procura di Tempio Pausania. Le loro parole sono le risposte date agli inquirenti che li stanno interrogando. È l’aprile 2021 e questi sono i loro ultimi interrogatori, l’ultima possibilità che hanno di convincere il procuratore Gregorio Capasso e la sostituta Laura Bassani che stanno raccontando la verità. Sarà tutto inutile perché alla fine la Procura chiederà lo stesso il rinvio a giudizio. Ma quel giorno i giochi non sono ancora fatti e i tre si presentano davanti ai magistrati per chiarire ciascuno il proprio ruolo in uno dei capi di imputazione che li riguarda: le fotografie oscene, appunto, scattate accanto a Roberta, la ragazza loro ospite che dormiva ignara sul divano. Questo episodio non è contestato al quarto ragazzo della compagnia — Francesco Corsiglia — che, stando alle versioni di tutti, stava dormendo.



A Francesco e a tutti gli altri, invece, è contestato l’episodio più grave, cioè la violenza sessuale raccontata dall’altra ragazza ospite nella loro casa in Sardegna quel 17 luglio 2019, Silvia. «Mi hanno violentata tutti e quattro» ha detto lei nella sua denuncia, «prima Francesco e poi gli altri tutti assieme che mi hanno prima costretto a bere mezza bottiglia di vodka». «Non è vero, lei era totalmente consenziente e non ubriaca» è la difesa dei quattro. Per quanto più grave dal punto di vista delle singole condotte, questo episodio sarà confermato (o smentito) dall’insieme degli indizi (intercettazioni, chat, messaggi social, dichiarazioni, testimonianze...). L’altro, invece — quello delle fotografie a sfondo sessuale vicino a Roberta — ha meno spazi di interpretazione.



Si tratta - scrive sempre Il Corriere della Sera - di accertare chi c’è nelle foto (senza volto). Ed è su questo che Ciro la settimana scorsa ha rilasciato dichiarazioni spontanee ai carabinieri della sua città, Genova. Il figlio del garante dei Cinque Stelle ha in qualche modo preso le distanze da Capitta e da Lauria per dire che mentre venivano scattate quelle immagini, alle 7.15, lui già dormiva. Ha precisato che sì, si era lasciato riprendere in un breve video, sempre in pose oscene e dov’era la ragazza, «ma erano le 6.25 ed ero a una distanza debita. Poi sono andato a dormire». I due amici che condividono con lui il capo di imputazione, invece, nei loro interrogatori dicevano cose diverse. «Le foto le abbiamo fatte un po’ tutti» aveva dichiarato Capitta mentre Lauria era stato più generico ma senza escludere la presenza di Ciro: «Tutto ciò che abbiamo fatto era solo un gioco». Di questo e di tutto il resto si discuterà il 25 giugno nell’udienza preliminare mentre i legali dei ragazzi valutano la possibilità — sempre più concreta — di chiedere il processo con rito abbreviato.