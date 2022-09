Grillo jr: "Mi sco... le figlie del vicepreside". Le chat del 2017 di Ciro

Caso Grillo jr e amici, spunta il precedente in Nuova Zelanda

Il processo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici accusati di violenza sessuale da due ragazze conosciute in Sardegna nell'estate del 2019 fa emergere nuove verità, fin qui rimaste nascoste. Spuntano - si legge sul Giornale - le chat del 2017 da cui emerge che Ciro Grillo era stato espulso dalla scuola ad Auckland dove aveva trascorso un periodo durante una vacanza studio. Il rampollo di casa Grillo aveva avuto l'opportunità di effettuare un periodo di studio all'estero presso il Macleans College. L'udienza era a porte chiuse, quindi i cronisti non sono potuti entrare in aula.

Ma da quanto si apprende - prosegue il Giornale - pare che nelle chat il figlio di Beppe Grillo nel 2017 scrivesse: "Ca…i durissimi in Nuova Zelanda". Il figlio del fondatore del M5s, pare si avventurasse anche in frasi volgari dirette nei confronti "delle figlie del vicepreside del Macleans College, Phil Goodyear. "Mi sco... le figlie del vicepreside". In relazione a quello, sarebbe scattato il processo scolastico che avrebbe portato i suoi genitori a effettuare il rimpatrio immediato di Ciro Grillo con il primo volo disponibile. "Hanno parlato anche di polizia. In Nuova Zelanda minacciare qualcuno è gravissimo", si leggerebbe dalle chat.