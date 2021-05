Grillo jr, "Ubriaco marcio, ma 3 vs 1 stanotte. C'era il cameramen, 4 video"

Il caso Grillo jr e amici accusati di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza in vacanza in Costa Smeralda nell'agosto 2019 non smette di offrire nuovi spunti di riflessione. Dalle chat su Whatsapp tra i 4 giovani presenti verso gli altri amici, emerge una frase ricorrente. Ne parlano tutti con vanto: "3 vs 1". I messaggi scattano nel primo pomeriggio del giorno dopo, appena lasciano le due ragazze (Silvia e Roberta) alla stazione dei taxi per tornare a casa. Il tempo di rimanere soli in macchina - si legge sul Corriere della Sera - e il figlio del garante del M5s e gli altri compagni cominciano a raccontare agli amici lontani della loro «notte brava». Seguono particolari che inducono l’amico a scrivere: «Poveraccia». E Capitta: «All’inizio non sembrava che volesse». Leggendo questa conversazione gli inquirenti hanno saputo che erano quattro — non uno — i video girati durante quello che i ragazzi chiamano «sesso consenziente» e che la ragazza chiama invece «violenza sessuale». Il 31 luglio risulta una chat fra Ciro jr e Capitta. «Oh, mi mandi quei video? Quelli» chiede Ciro. «Ahaha. Perché li vuoi? Non li mando a nessuno Cì, dai». «Li voglio far vedere a(cita due nomi, ndr)eagli altri. Vabbé come vuoi».

Capitta - prosegue il Corriere - è il più attivo di tutti con il telefonino. Chat, fotografie, video. Il suo cellulare è stato finora una miniera di informazioni per la Procura di Tempio Pausania che indaga sulla violenza. Capitta è il più attivo. "No, non puoi capire», scrive. «Cosa?» chiede l’altro. «No... 3 vs1 stanotte, lascia stare». «Spiega meglio» insiste l’amico. «No, no, sì, poi ti farò vedere». « Ma con una tipa?». «Ma no, guarda... ero ubriaco marcio. Frate te lo giuro». «Ma chi eravate? Te, Corsi e Ciro?». Risposta: «3 vs 1 , ovvio. Ma io veramente alle dieci del mattino ero ubriaco marcio... bevuto beverone alle nove». «Chi era questa?». «Ma che ne so...". Comunque — risponde Capitta — c’era il cameramen. Sai che non me le faccio scappare ’ste occasioni. 4 video facili...".