Hackman, il mistero si infittisce. Nessuna fuga di gas, ma pillole per terra e... Che cosa sospettano i detective

Gene Hackman, il mistero sulla morte si infittisce. Pillole per terra e nessuna fuga di gas

La morte dell'attore Gene Hackman, 95 anni, della moglie Betsy Arakawa, 63 anni, trovati privi di vita nella loro casa di Santa Fe, nel Nuovo Messico, mercoledì pomeriggio, insieme a uno dei loro tre cani, lascia perplesse le autorità di polizia, definendola "sospetta".

Secondo una dichiarazione giurata, ottenuta dal sito TMZ, specializzato in notizie sul mondo di Hollywood, un detective di Santa Fe ha ottenuto un mandato di perquisizione per entrare nella dimora della star e al termine del sopralluogo ritiene "la morte dei due individui deceduti di natura abbastanza sospetta". Secondo il detective, di cui TMZ non fornisce il nome, serve un'indagine approfondita perché "la persona che ha fatto la segnalazione" alla polizia "ha trovato la porta d'ingresso della residenza non protetta e aperta".

Gli agenti hanno osservato, sempre secondo quanto riporta la dichiarazione giurata del detective, "un cane sano che correva libero nella proprietà, un altro cane sano vicino alla donna in bagno, la stufa spostata, il flacone di pillole aperto e le pillole sparse per terra vicino alla donna". Hackman "si trovava in una stanza separata della residenza e non c'era nessun segno evidente di una fuga di gas".

Stando alla ricostruzione, pare che il detective che ha visto la scena, ritenga che la donna possa essere caduta "bruscamente a terra" spostando la stufa. Sembra che la donna fosse morta da tempo, perché il corpo era "in stato di decomposizione con gonfiore in viso e mummificazione nelle mani e nei piedi". L'attore invece è stato ritrovato "in cucina, completamente vestito, con i suoi occhiali da sole accanto al corpo", per questo gli investigatori credono che possa essere caduto all'improvviso. E' stato anche notato anche un flacone arancione aperto e con pillole sparse per terra.