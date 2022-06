Haggis e le molestie ad Ostuni sull'aspirante Bond Girl. Lui: "Voleva soldi"

Haggis e i domiciliari in una masseria. "Ho i messaggi della ragazza"

Continua a tenere banco il caso Paul Haggis. Il regista premio Oscar è stato arrestato ad Ostuni in Puglia, in seguito alle accuse presentate da una 30enne inglese nei suoi confronti. La donna dice di essere stata violentata per tre giorni in un b&b dallo sceneggiatore. Haggis per questo si trova da giorni ai domiciliari all'interno di una masseria e oggi è previsto l'interrogatorio di garanzia con il gip per capire se il fermo verrà prolungato o se l'autore di capolavori del cinema pluripremiati come "Crash" e "Million Dollar Baby" potrà lasciare l'Italia.

Secondo Haggis i rapporti con la presunta vittima sono stati consenzienti ed è stata lei a raggiungerlo in Puglia, dove il regista avrebbe dovuto partecipare a un festival. Lui avrebbe anche conservato i messaggi WhatsApp scambiati con la donna. Nel memoriale Haggis spiegherebbe di averla incontrata qualche tempo prima e che lei "voleva essere la prossima Bond Girl". Ecco la sua versione dei fatti sull’aeroporto: "L’ho lasciata lì con i suoi bagagli. A quel punto mi ha detto che dovevo darle dei soldi. Le ho detto che mi dispiaceva ma non l’avrei fatto e me ne sono andato".