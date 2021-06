Haiti, liberato Giovanni Calì: ingegnere rapito il 1/6

È stato liberato l'ingegnere Giovanni Calì, rapito il 1° giugno scorso ad Haiti. Lo annuncia la Farnesina in una nota. "Il nostro connazionale - ricorda il dicastero degli Esteri - era stato prelevato presso il cantiere dove lavorava da un gruppo criminale locale. La liberazione, dopo soli 22 giorni, è stata possibile grazie al lavoro quotidiano della nostra intelligence e dell’Unità di Crisi della Farnesina, che ha mantenuto giorno dopo giorno i contatti con la famiglia in Sicilia"

"Alla notizia a me, a mio fratello e a mia mamma ci è scoppiato il cuore di gioia...": sono le parole all'AGI di Alessia Calì, figlia di Vanni Calì, l'ingegnere catanese. La notizia sul suo rilascio è ancora avvolta da mistero e Alessia Calì mantiene il massimo riserbo: "Non posso dire nulla, vorrei che poi parlasse mio papà di tutto quello che è successo. Non ho ancora avuto modo di parlare con lui e spero che torni presto a casa. Dire che siamo tutti contenti mi sembra una cosa scontata..."